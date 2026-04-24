Минздрав назвал регионы России с самым низким потреблением алкоголя

Чечня, Ингушетия и Дагестан возглавили список регионов России с самым низким потреблением алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Минздрава за март 2026 года, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике составил 0,02 литра этанола на душу населения. В Ингушетии этот показатель достиг 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра.
Также в число самых непьющих регионов вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,14 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра). Данных о новых регионах не представлено, говорится в материале.
6 апреля правительство Свердловской области внесло на рассмотрение Законодательного собрания региона законопроект, который ужесточает правила продажи алкоголя.
Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и выходные дни в России: сначала до пяти часов в день, потом до двух. А губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе продажу алкоголя планируется ограничить двумя обеденными часами по будням и выходным. Такие же меры обозначили и в Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по алкогольному рынку Алексея Небольсина, к чему могут привести подобные запреты в России.
