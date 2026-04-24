Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край первым на Дальнем Востоке запустит акцию «Чистый воздух»

К проекту уже подключены Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын — территории, где вопрос экологии стоит особенно остро.

Хабаровский край первым на Дальнем Востоке присоединится к всероссийской акции «Выбираю “Чистый воздух”». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Акция стартует в регионе уже 2 мая — почти на месяц раньше, чем в других субъектах страны. Она проходит в рамках федерального проекта «Чистый воздух» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по поручению Владимира Путина и направлен на снижение вредных выбросов и улучшение качества жизни в городах.

В крае к проекту уже подключены Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын — территории, где вопрос экологии стоит особенно остро. Здесь планируют не просто говорить о проблемах, а вовлекать людей в реальные действия — через спорт, экологические акции и привычки, которые можно внедрить в повседневную жизнь.

«Популяризация экологических привычек помогает снижать нагрузку на окружающую среду. Даже простые вещи — прогулки вместо поездок на машине или семейные велопоходы — дают заметный эффект», — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.

Программа акции растянется на всё лето и объединит десятки событий. В Чегдомыне старт дадут велопробегом в начале мая, затем пройдут семейные эстафеты, турниры по мини-футболу и пляжному волейболу, а завершится всё осенним велокроссом. Параллельно жителей приглашают участвовать в озеленении — высаживать деревья в общественных пространствах.

Комсомольск-на-Амуре также подготовил свою программу — одним из самых заметных событий станет веломаршрут протяжённостью около 60 километров до озера Амут. Организаторы рассчитывают, что такие инициативы помогут не только привлечь внимание к теме чистого воздуха, но и сделать экологичный образ жизни частью повседневности для тысяч жителей края.