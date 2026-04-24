Стало известно, когда в Красноярске прозвучат последние звонки

В Красноярске последние звонки для школьников пройдут 26 мая, а выпускные вечера и вручение аттестатов запланированы на 27 июня. Об этом ранее сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. В мэрии Красноярска рассказали, что в этом году школу окончат почти 6 тысяч одиннадцатиклассников и более 13 тысяч девятиклассников. Напомним, что на начало учебного года английский язык изучали 317 718 школьников Красноярского края. На втором месте по популярности немецкий язык, его изучают 6 319 ребят, в пятерку также вошли французский, испанский и китайский языки.