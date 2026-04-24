Управляющая апарт-отелем, где жили террористы из «Крокуса», осуждена на три года

Управляющий апарт-отелем, где незаконно проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», получил три года лишения свободы. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.
Судя по документам, женщина не поставила в известность госорганы о прибытии Далерджона Мирзоева* и Мухаммадсобира Файзова*, хотя разрешения на временное проживание в России у них отсутствовало.
Суд признал управляющую виновной в организации незаконного пребывания иностранцев, а также запретил ей два года работать в сфере гостиничного бизнеса. Женщина признала свою вину и раскаялась.
«Ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание… ночевали», — цитируются в материалах слова женщины.
12 марта этого года нелюдям из «Крокус Сити Холла», убившим 149 человек, вынесли приговоры. По приговорам суда, 15 из 19 участников теракта в «Крокус Сити Холле» получили пожизненные приговоры.
Позже защита потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» выступила с требованием пересмотреть вынесенный ранее приговор и провести повторное рассмотрение дела.
* — Внесен в список экстремистов и террористов в РФ.