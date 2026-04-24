Губернатор Хабаровского края выступит с отчётом перед депутатами

Доклад прозвучит на заседании Законодательной думы края — такой формат является обязательным и проводится ежегодно.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин представит ежегодный отчёт о работе правительства региона за 2025 год 29 апреля. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Доклад прозвучит на заседании Законодательной думы края — такой формат является обязательным и проводится ежегодно. При этом, как отметил губернатор, речь пойдёт не только о достигнутых результатах, но и о проблемах, с которыми региону пришлось столкнуться.

Особое внимание планируют уделить вопросам, которые волнуют жителей. После основного выступления Дмитрий Демешин будет отвечать на вопросы депутатов, представляющих разные районы края и хорошо знающих ситуацию на местах.

По словам главы региона, такая открытая дискуссия позволяет точнее увидеть реальные запросы людей и скорректировать работу власти. Именно через диалог с парламентом поднимаются наиболее острые темы, требующие решений.

Посмотреть отчёт смогут и жители края — его покажут на региональных телеканалах. Трансляции запланированы на 29 и 30 апреля, а также в начале мая.