Губернатор Хабаровского края выступит с отчётом перед депутатами

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин представит ежегодный отчёт о работе правительства региона за 2025 год 29 апреля. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
Доклад прозвучит на заседании Законодательной думы края — такой формат является обязательным и проводится ежегодно. При этом, как отметил губернатор, речь пойдёт не только о достигнутых результатах, но и о проблемах, с которыми региону пришлось столкнуться.
Особое внимание планируют уделить вопросам, которые волнуют жителей. После основного выступления Дмитрий Демешин будет отвечать на вопросы депутатов, представляющих разные районы края и хорошо знающих ситуацию на местах.
По словам главы региона, такая открытая дискуссия позволяет точнее увидеть реальные запросы людей и скорректировать работу власти. Именно через диалог с парламентом поднимаются наиболее острые темы, требующие решений.
Посмотреть отчёт смогут и жители края — его покажут на региональных телеканалах. Трансляции запланированы на 29 и 30 апреля, а также в начале мая.