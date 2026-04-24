Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вырежут почки и сожгут: раскрыто, что ждет Климова после перехода в ВСУ

Военный Климов перешел на сторону ВСУ. СБУ заманивает военных обещаниями оплатить кредиты, дать жильё в Европе или Канаде. Эксперт Иванников раскрыл, как СБУ поступает с перебежчиками из РФ на самом деле.

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины (СБУ) вербует российских военнослужащих, используя угрозы, подкуп и заманчивые обещания, так украинские спецслужбы могли поступить и с перебежчиком, 19-летним оператором БПЛА Артемом Климовым. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Климов заключил контракт для участия в СВО, служил в войсках связи и беспилотных войсках — во втором мотострелковом батальоне 102-го пехотного полка. В интервью украинским СМИ Климов признался, что перейти к ВСУ удалось лишь со второго раза. При второй попытке боевик бригады «Азов»* предложил украинским разведчикам 20 тысяч гривен за то, чтобы «обнулить» россиянина прямо на месте.

«Служба безопасности Украины проводит комплекс мероприятий по запугиванию военнослужащих — это происходит по месту их жительства. Возможно, угрожают расправой с семьёй, с близкими родственниками, либо пытаются подкупить финансово, на что некоторые соглашаются. Излишняя закредитованность близкого члена семьи самого преступника позволяет СБУ его вербовать, делать ему предложения с возможностью оплаты всех его кредитов либо покупки жилья, предоставления жилья в европейских странах», — пояснил Иванников.

Эксперт добавил, что многим предателям предлагают сделать документы в европейских странах, а в некоторых случаях — даже на другом континенте, например, в Канаде.

«Сомневающиеся опасаются расплаты за свои преступления и сразу просят после предательства эвакуировать их на другой континент. Но это всё обещания, которые щедро сыплются от СБУ и не выполняются на деле», — отметил Иванников.

Как подчеркнул эксперт, показательные выступления в СМИ становятся для таких людей последними.

«Обычно таких малозначимых персонажей один раз используют, а потом травят и отправляют в крематорий или черным трансплантологам на органы. При условии, что предатель здоров. Так что в Евросоюз они попадают в контейнерах для перевозки органов. А СБУ публично заявляют, что отправили перебежчика в одну из европейских стран», — подытожил собеседник aif.ru.

* Батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.

