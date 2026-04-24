«Нам не хватит еды»: Орешкин предупредил о демографической катастрофе на Земле

На Земле наблюдаются признаки наступающей глобальной демографической катастрофы. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
«То, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит, действительно, тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово “катастрофа”, — сказал политик.
Орешкин отметил, что сейчас наблюдается снижение рождаемости. К 2033 году будет достигнут минимальный уровень демографической нагрузки, после чего она начнет расти.
По словам политика, это связано с увеличением доли пожилого населения и сокращением числа людей трудоспособного возраста.
«Мы долго-долго рассуждаем о том, что сейчас у нас планета будет перенаселенной: шесть миллиардов, семь миллиардов, восемь. Сейчас мы вырастем, нам не хватит еды, нам не хватит энергоресурсов», — добавил замглавы АП.
Орешкин уточнил, что к 2046 году численность населения Земли достигнет пика, после чего начнет сокращаться.
Президент России Владимир Путин отмечал, что многодетные семьи должны стать естественной частью жизни в стране. Глава государства добавил, что все больше россиян выражают желание иметь большие семьи.
По словам лидера России, государственная политика должна стимулировать такой выбор граждан через социальную поддержку. Путин отметил, что система соцподдержки семей с детьми требует постоянной доработки и совершенствования.
Как писал KP.RU, более 4 миллионов семей в России получат новую семейную налоговую выплату. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что эта мера затронет работающих родителей с двумя и более детьми.
Ранее глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что российское общество устало от излишних запретов и давления в вопросах демографической политики.
Новиков подчеркнул, что рождение ребенка само по себе связано с большим количеством переживаний и сложностей. Дополнительное давление со стороны государства, включая запреты, не принесет положительного эффекта.