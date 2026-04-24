WSJ: экс-глава ВМС США Фелан пытался убедить Трампа не лишать его должности

Бывший глава военно-морских сил Соединённых Штатов Джон Фелан пытался убедить президента США Дональда Трампа не отправлять его в отставку, пишет газета The Wall Street Journal.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, Фелан «обзвонил ряд людей», в том числе старшего помощника Трампа, заявив, что он хочет поговорить с президентом.
«После этого Фелан направился в Белый дом. Когда вечером в среду у президента выдалась свободная минута, Фелан попросил сохранить за ним должность, однако верховный главнокомандующий поддержал решение Хегсета», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что министр войны США Пит Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг говорили Трампу, что Фелан демонстрировал «недостаточную скорость в реализации целей в сфере судостроения». В частности, речь шла о программе модернизации кораблей «Золотой флот».
«По словам источников, знакомых с ситуацией, некоторые сотрудники Западного крыла недовольны Хегсетом из-за увольнений, особенно в тот момент, когда ВМС США заняты поддержанием координированной блокады иранских портов», — написал автор.
Министр военно-морских сил Соединённых Штатов Джон Фелан ушёл в отставку. В Пентагоне заявили, что исполнять обязанности руководителя Военно-морских сил США будет замминистра Ханг Као.
По данным Axios, Фелан не ладил с министром войны США Питом Хегсетом. В материале сказано, что Фелан якобы имел хорошие отношения с Трампом.
По словам журналистки из Соединённых Штатов Лоры Лумер, министр Военно-морских сил США Джон Фелан узнал о своей отставке из сообщения в соцсетях.