Большинство мужчин Красноярска готовы уйти в декрет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 51% работающих мужчин в Красноярске утверждают, что готовы уйти в декрет вместо своей жены.
Из этого числа — 31% мужчин полностью готовы в случае необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 20% скорее готовы. Категорически против 27%, а доля тех, кто скорее не согласился бы, составляет 22%.
Таким образом, суммарная доля отрицательных ответов — 49%, сообщает итоги опроса сервис SuperJob.
При этом за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в 16% компаний.