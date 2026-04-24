Суд взыскивает с рэпера OG Buda 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в треках

Тем временем, общая сумма задолженности блогера-иноагента Ильи Варламова* приблизилась к 245 тысячам рублей, взыскание ведётся через приставов. К 21 апреля в базе числится непогашенная сумма в 50 тысяч рублей. Эти средства проходят по линии исполнительного производства. Дополнительные финансовые требования появились в начале года. В середине января 2026-го было открыто новое дело о взыскании штрафа, назначенного другим органом. Размер санкции составил 174 тысячи рублей, к которым прибавили исполнительский сбор почти в 21 тысячу.