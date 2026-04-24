﻿Хабаровские студенты и школьники стали частью Всероссийского корпуса спасателей

25 лет исполнилось Всероссийскому студенческому корпусу спасателей (ВСКС) — одной из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. В Хабаровском крае отделение ВСКС создано в 2024 году. Сегодня в его составе 8 студенческих и 3 школьных спасательных отряда — более 100 человек. В честь юбилея в Хабаровске прошло торжественное награждение добровольцев, проявивших себя в разных направлениях деятельности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Студентов наградили благодарственными письмами президента ВСКС, грамотами и благодарностями Хабаровского регионального отделения ВСКС, а также вручили медали ВСКС “За участие в гуманитарной миссии”», — говорится в сообщении.
Торжественное награждение добровольцев ВСКС состоялось в краевом центре. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
В мероприятии приняли участие спасатели отрядов «Пламя» Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, «ФАКЕЛ» Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, «МедикЪ» Дальневосточного государственного медицинского университета, «Феникс» Хабаровского промышленно-экономического техникума, отряды Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Тихоокеанского государственного университета, а также школьного спасательного отряда «Кадеты» Школы МЧС.
Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит систематическую работу, направленную на подготовку детей и молодежи по основам безопасной жизни и спасательного дела, подготовку граждан к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, развитие добровольчества в ЧС. Также студенты оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей участников специальной военной операции.
Также отряд спасателей ВСКС «Пламя» Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий принял участие в гуманитарной миссии в Дебальцево (ДНР) и Курской области, ребята были судьями в полуфинале Всероссийских соревнований «Школьных спасательных отрядов» ВСКС с участием семи регионов Дальнего Востока и в этапах игры «Зарница 2.0». А в рамках акции «Десант Дедов Морозов» волонтеры поздравили с Новым годом свыше 400 детей в больницах Хабаровска.
В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме работает студенческий спасательный отряд «Феникс». Основное направление его деятельности — первая помощь и спасение на воде, а также промышленный альпинизм. В составе отряда 15 парней и 10 девушек, а руководит молодыми спасателями преподаватель ОБЗР, участник гуманитарной миссии в ДНР и Курской области, спасатель Вадим Наумов.
Напомним, что 22 апреля Всероссийскому студенческому корпусу спасателей исполнилось 25 лет. Основанный в 2001 году по инициативе МЧС России, он объединил десятки тысяч молодых людей.