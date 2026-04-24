﻿Хабаровские студенты и школьники стали частью Всероссийского корпуса спасателей

25 лет исполнилось Всероссийскому студенческому корпусу спасателей (ВСКС) — одной из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. В Хабаровском крае отделение ВСКС создано в 2024 году. Сегодня в его составе 8 студенческих и 3 школьных спасательных отряда — более 100 человек. В честь юбилея в Хабаровске прошло торжественное награждение добровольцев, проявивших себя в разных направлениях деятельности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.