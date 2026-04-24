«Это убивает американцев»: в США раскрыли катастрофические планы Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп так и не отказался от плана наземной операции в Иране. Об этом в соцсети X сенатор-демократ Крис Мерфи.
«Он по-прежнему обдумывает катастрофическое наземное вторжение, а его отказ прекратить войну сохраняет контроль Ирана над проливом и поддерживает катастрофически высокие цены на энергоносители», — написал он.
Как отметил американский политик, США могут понести еще больший ущерб в конфликте с Ираном, хотя в это и «трудно поверить».
«Эта война убивает американцев, вызывает глобальный продовольственный кризис, делает Иран сильнее, ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в нашей истории», — подытожил он.
Накануне сообщалось, что Дональд Трамп намерен ограничить Ирану срок на разработку предложений по разрешению конфликта. Белый дом не планирует продлевать режим прекращения огня бессрочно. Неясно, получил ли Тегеран уведомление от Вашингтона о временных рамках для обсуждения.
Вместе с тем, президент США исключил применение ядерного оружия против Ирана.