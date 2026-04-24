В Екатеринбурге запустят салют в честь Дня Победы

Власти Екатеринбурга рассказали о праздновании Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание оргкомитета, в ходе которого власти обсудили подготовку к празднованию Дня Победы 9 мая.

Завершится праздник традиционно салютом — его запустят с территории городского пруда в 22:00. В мэрии пообещали, что фейерверк будет видно из почти любой точки города. Сразу после него на уборку уральской столицы выйдут коммунальщики.

— Праздник 9 мая откроет торжественный ритуал «Память» — он пройдет в 08:00 на Широкореченском военно мемориальном комплексе. Самыми главными гостями парада Дня Победы традиционно станут ветераны Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе администрации города.

В 10:40 стартует акция «Бессмертный полк», а с 11:00 до 15:00 на улице Горького екатеринбуржцам покажут различную ретро технику. Кроме того, в 14:00 на площади 1905 года жители смогут увидеть лучшие советские военные фильмы под открытым небом. В Историческом сквере в 12:00 детские школы искусств представят концерт «Мы внуки твои, Победа!».