В Екатеринбурге запустят салют в честь Дня Победы

В 10:40 стартует акция «Бессмертный полк», а с 11:00 до 15:00 на улице Горького екатеринбуржцам покажут различную ретро технику. Кроме того, в 14:00 на площади 1905 года жители смогут увидеть лучшие советские военные фильмы под открытым небом. В Историческом сквере в 12:00 детские школы искусств представят концерт «Мы внуки твои, Победа!».