Предварительную дату отключения горячей воды назвали в Новосибирске

Гидравлические испытания тепловых сетей в городе пройдут в 13 этапов, заявили в энергокомпании. Специалистам предстоит проверить более двух с половиной тысяч километров трубопроводов, чтобы выявить и оперативно устранить дефекты.
Старт масштабной проверки прочности и плотности коммуникаций намечен на 16 мая. Первым под опрессовку попадёт контур ТЭЦ-5, а именно зона перекачивающей насосной станции № 11. Заключительный, тринадцатый этап должен завершиться 26 августа. При этом важное уточнение для жителей города: отключения горячей воды прекратятся уже после окончания двенадцатого этапа, то есть второго августа, ещё до финала всех испытаний.
Однако озвученные даты пока остаются предварительными, подчеркнул заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко. По словам энергетика, возможен перенос начала опрессовки на более поздний срок, если отопительный сезон решат продлить. Такое решение принимает муниципалитет, ориентируясь на погоду — и синоптики пока не исключают похолодания в начале мая.
Параллельно с основным методом проверки городских коммуникаций специалисты традиционно применят и современные технологии, в том числе диагностику с помощью роботов, которые будут двигаться внутри труб. Кроме того, в мае запланированы короткие двухдневные испытания теплосетей на максимальную температуру. В ближайшее время компания обнародует подробную карту всех этапов с указанием улиц.
Ранее мы сообщили, что на Новосибирской ТЭЦ-5 начался капитальный ремонт энергоблока № 4. Команда из двухсот специалистов — сотрудников ТЭЦ-5 и компании «Сибирьэнергоремонт» — уже приступила к работе на блоке, в состав которого входят котёл, турбина и генератор. Капремонт продлится до 25 июня.