Предварительную дату отключения горячей воды назвали в Новосибирске

Старт масштабной проверки прочности и плотности коммуникаций намечен на 16 мая. Первым под опрессовку попадёт контур ТЭЦ-5, а именно зона перекачивающей насосной станции № 11. Заключительный, тринадцатый этап должен завершиться 26 августа. При этом важное уточнение для жителей города: отключения горячей воды прекратятся уже после окончания двенадцатого этапа, то есть второго августа, ещё до финала всех испытаний.