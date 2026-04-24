Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» совершит дополнительный рейс по ВСЖД с 26 апреля

IrkutskMedia, 24 апреля. Передвижной консультативно-диагностический центр ОАО «РЖД» «Святой Пантелеймон» с 26 апреля по 4 мая совершит дополнительный рейс по Восточно-Сибирской железной дороге. По просьбам населения, поезд посетит восемь станций на БАМе в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Посетители «поликлиники на колесах» смогут пройти бесплатные лабораторные и функциональные исследования и обратиться за консультацией к квалифицированным врачам-специалистам «РЖД-Медицины».
Для получения услуг необходимо предоставить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Время работы специалистов с 08.00 до 18.00.
Передвижной медицинский центр будет работать на станциях:
- 26 апреля — Чуна;
27—28 апреля— Вихоревка;
- 29 апреля — Речушка;
- 30 апреля — Видим;
- 1 мая — Коршуниха-Ангарская;
- 2 мая — Игирма;
- 3 мая — Тубинская;
- 4 мая — Усть-Илимск.
В состав мобильной поликлиники входят 14 вагонов, восемь из которых — медицинского назначения: вагон-регистратура, вагоны лучевой и функциональной диагностики, терапевтические, хирургический, лабораторный, ординаторская. Их внутренние помещения разработаны с учетом доступа пациентов с ограниченными возможностями здоровья.
Подробности о работе поезда и памятки по подготовке к обследованиям размещены на сайте «РЖД-Медицина».