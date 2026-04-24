Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» совершит дополнительный рейс по ВСЖД с 26 апреля

IrkutskMedia, 24 апреля. Передвижной консультативно-диагностический центр ОАО «РЖД» «Святой Пантелеймон» с 26 апреля по 4 мая совершит дополнительный рейс по Восточно-Сибирской железной дороге. По просьбам населения, поезд посетит восемь станций на БАМе в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.