Команда ВВО заняла второе место среди военных округов в чемпионате ВС РФ по военно-спортивному многоборью

Команда Восточного военного округа заняла второе место среди военных округов страны в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-спортивному многоборью (ориентирование на местности с поддержкой беспилотных летательных аппаратов), который проходил в Свердловской области. В соревнованиях принимали участие команды от военных округов и родов войск Министерства обороны Российской Федерации. Современный военно-прикладной формат состязаний был направлен на подготовку операторов дронов и отработку навыков ведения разведки с применением новейших технологий. В программу чемпионата вошли несколько ключевых дисциплин: техника пилотирования дронов в различных условиях, поиск целей с воздуха с последующей передачей координат, а также скоростное управление FPV-дронами с выполнением задач по поражению объектов. Команда Восточного военного округа по итогам чемпионата поднялась на вторую ступень пьедестала среди военных округов, продемонстрировав слаженную работу расчетов и высокий уровень владения техникой. Мероприятия такого уровня активно способствуют подготовке профессиональных кадров для Войск беспилотных систем Вооруженных Сил Российской Федерации и позволяют совершенствовать методы применения разведывательных и ударных дронов в боевых условиях.