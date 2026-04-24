Хабаровск готовится с размахом отметить свой день рождения

31 мая крупнейшему городу Дальнего Востока исполняется 168 лет.

Источник: Хабаровский край сегодня

В этом году отмечается 168-летие со дня образования Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дата эта хоть и не юбилейная, но значимая для каждого горожанина, и администрацией города подготовлен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню города.

До конца мая в городе состоятся Городской фестиваль детского творчества «Амурские зори» и Городской краеведческий форум «Я — хабаровчанин!».

Запланированы также танцевальный флешмоб от добровольцев Хабаровска «Подарок городу» и городской конкурс профессионального мастерства среди водителей перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок «Лучший по профессии».

Во второй половине мая к празднику присоединятся муниципальные дома и центры культуры, городские библиотеки, которые подготовят для хабаровчан праздничные программы, выставки, концерты. Цикл мероприятий состоится также на базе подростково-молодежных клубов.

Увидеть красоту родного города и показать ее другим горожане смогут на фотомарафоне «7 чудес города Хабаровск» и выставке фотографий «Хабаровск исторический».

Поздравят город и горожан и спортсмены. В Хабаровске пройдут Кубок по танцевальному спорту, соревнования по воркауту среди подростков и молодежи, Чемпионат и первенство ДФО по бильярдному спорту, соревнования по парковому волейболу, Всероссийский турнир по спортивной борьбе и другие спортивные состязания.

Основные праздничные мероприятия состоятся 29 мая. В городском дворце культуры пройдет торжественное собрание. В этот же день возложат цветы к памятникам тех, кто стоял у истоков Хабаровска — графу Николаю Муравьеву-Амурскому, Якову Дьяченко и Ерофею Хабарову.

Сразу двумя праздничными концертными программами на Комсомольской площади и городских прудах ознаменуется 30 мая.

Официальная афиша событий, посвященных Дню города, будет опубликована позднее, и горожанам рекомендуется следить за анонсами, чтобы не пропустить День рождения Хабаровска и принять в нем самое активное участие.