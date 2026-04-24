В Хабаровске на пять городских маршрутов выпустили 17 новых автобусов

Парк общественного транспорта Хабаровска пополнился 17 новыми автобусами с января текущего года. Техника разного класса уже курсирует по улицам города и перевозит пассажиров на самых загруженных направлениях, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Обновление идет поэтапно и касается транспорта, который находится в ведении коммерческих перевозчиков. Всего с начала года на линию вышли десять машин большого класса, шесть среднего и одна малого. Свежая техника распределена по пяти востребованным муниципальным маршрутам — № 11, 23, 54, 68 и 71.
«Особый упор в апреле сделали на маршрут № 71, для которого перевозчики закупили сразу три автобуса среднего класса. Теперь там работают ПАЗ Vector NEXT и СИМАЗ, что заметно повысило и регулярность рейсов, и уровень комфорта для пассажиров», — отметили в мэрии.
Все это — часть большой федеральной программы, запущенной по поручению президента Владимира Путина. Перед регионами поставлена амбициозная цель: к 2030 году не менее 85 процентов подвижного состава должны соответствовать нормативным срокам эксплуатации. Проще говоря, возраст подавляющего большинства городских автобусов не должен превышать десяти лет, и Хабаровск постепенно подтягивается к этому показателю.