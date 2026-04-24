Искусственный интеллект в медицине: врач рассказал о реальной пользе нейросетей

Многие пациенты сегодня все чаще обращаются к нейросетям за медицинскими советами — спрашивают о симптомах, анализах и возможных диагнозах. Но используют ли такие технологии сами врачи в своей работе и могут ли они облегчить их рутину? Об этом KP.RU рассказал заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ, кандидат медицинских наук Александр Мелерзанов.
«У нас даже в свое время планировался проект “Правильный вопрос” — это когда ИИ слушает, как идет прием пациента, и подсказывает врачу, какие еще вопросы надо задать. Я тоже обращаюсь к чат-ботам, когда работаю с пациентами, потому что это экономит время», — отметил специалист.
По словам специалиста, искусственный интеллект может выступать полезным помощником врача, особенно когда нужно быстро обработать большой объем данных. Например, сейчас стало модным присылать целые простыни анализов. Нейросеть помогает структурировать результаты и выдать полезную информацию о состоянии пациента.
При этом Мелерзанов подчеркнул, что ИИ не заменяет врача. Его эффективность напрямую зависит от качества заданного вопроса. Если запрос сформулирован неточно, система может выдать ошибочные выводы, поэтому решающую роль по-прежнему играет клинический опыт специалиста.
