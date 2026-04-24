Рост цен на топливо привел к тому, что итальянцы стали покупать более дешевые продукты. Об этом РИА Новости сообщил шеф-повар Алессандро Пиньятьелло.
«К сожалению, все меньше и меньше людей готовят рагу так, как положено. Поэтому, боюсь, что наряду с едой в ресторанах в итоге снизится и качество блюд дома», — поделился шеф-повар.
По его словам, блюда вроде болоньезе, требующие качественных продуктов и времени, готовят теперь гораздо реже.
Пиньятьелло также обратил внимание на смену потребительских предпочтений, в частности на отказ от классической средиземноморской диеты. Раньше, напомнил он, в Италии мяса потребляли меньше, зато оно было выше качеством — в основном говядина и другие подобные виды.
В свою очередь вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Европейский союз возобновить закупки энергоносителей у России.