Энергокризис ударил по Италии: местные делаю выбор в пользу дешевых продуктов

Шеф-повар Пиньятьелло: итальянцы покупают дешёвые продукты из-за энергокризиса.

Источник: Комсомольская правда

Рост цен на топливо привел к тому, что итальянцы стали покупать более дешевые продукты. Об этом РИА Новости сообщил шеф-повар Алессандро Пиньятьелло.

«К сожалению, все меньше и меньше людей готовят рагу так, как положено. Поэтому, боюсь, что наряду с едой в ресторанах в итоге снизится и качество блюд дома», — поделился шеф-повар.

По его словам, блюда вроде болоньезе, требующие качественных продуктов и времени, готовят теперь гораздо реже.

Пиньятьелло также обратил внимание на смену потребительских предпочтений, в частности на отказ от классической средиземноморской диеты. Раньше, напомнил он, в Италии мяса потребляли меньше, зато оно было выше качеством — в основном говядина и другие подобные виды.

В свою очередь вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Европейский союз возобновить закупки энергоносителей у России.