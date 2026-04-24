Шашлычный набор в Нижегородской области подорожал на 8% за год

Стоимость шашлычного набора в Нижегородской области выросла на 8% за год. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Средний чек на покупку набора из мяса, шампуров, мангала, угля и розжига в регионе составляет 4334 рубля. Аналитики представили данные по ценам за 1−12 апреля текущего года в сетевой и несетевой рознице.
Готовое мясо для приготовления шашлыка в Нижегородской области можно приобрести в среднем за 881 рубль. За год цена выросла на 3%. Количество покупок выросло на 6%.
Комплект шампуров нижегородцы могут купить за 266 рублей. Этот атрибут вырос в цене за год очень заметно — на 65%. При этом число покупок снизилось на 2%. Мангал в Нижегородской области в среднем стоит 2447 рублей (-11% к году), уголь — 330 рублей (+29% к году), розжиг — 410 рублей (+5% к году).
