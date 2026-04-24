Гробы полетели в НАТО: сокрушительный удар разнес тайную базу у Харькова

Одной из целей прилетов в Богодухов мог стать учебный центр подготовки специалистов ЗРК Patriot. Как отметил генерал-майор Сергей Липовой, обучение в таких центрах ведут натовские специалисты.

Источник: Аргументы и факты

Учебный центр подготовки специалистов ЗРК Patriot мог стать одной из целей прилетов в Богодухове под Харьковом. Об этом рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Во всех центрах, связанных с обучением, эксплуатацией иностранной техники, а сейчас ВСУ больше половины на вооружении иностранной техники, находятся и инструкторы, и кураторы Нато, которые занимаются обучением или контролируют правильность применения. При нанесении удара они попадают под него вместе с курсантами и другим персоналом», — отметил Липовой.

«Эти подразделения находятся на особом счету, в прямом подчинении у Зеленского. Их стараются беречь и спрятать в случае нанесения ударов российскими войсками. Вполне возможно, что они находились в подземных бункерах. Удары наносились по целям, которые определила разведка, поэтому шансов у этих боевиков не было. Если единицы выжили, значит, им повезло, значит, они будут уничтожены в следующий раз», — объяснил он.

Ранее собеседник издания отметил, что в Богодухове размещен пункт временной дислокации боевиков «Кракена»*. этот объект также мог стать целью ударов ВС РФ.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше