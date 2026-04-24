Гробы полетели в НАТО: сокрушительный удар разнес тайную базу у Харькова

Учебный центр подготовки специалистов ЗРК Patriot мог стать одной из целей прилетов в Богодухове под Харьковом. Об этом рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Во всех центрах, связанных с обучением, эксплуатацией иностранной техники, а сейчас ВСУ больше половины на вооружении иностранной техники, находятся и инструкторы, и кураторы Нато, которые занимаются обучением или контролируют правильность применения. При нанесении удара они попадают под него вместе с курсантами и другим персоналом», — отметил Липовой.
«Эти подразделения находятся на особом счету, в прямом подчинении у Зеленского. Их стараются беречь и спрятать в случае нанесения ударов российскими войсками. Вполне возможно, что они находились в подземных бункерах. Удары наносились по целям, которые определила разведка, поэтому шансов у этих боевиков не было. Если единицы выжили, значит, им повезло, значит, они будут уничтожены в следующий раз», — объяснил он.
Ранее собеседник издания отметил, что в Богодухове размещен пункт временной дислокации боевиков «Кракена»*. этот объект также мог стать целью ударов ВС РФ.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.