Турпоток из России на Хайнань вырос на 67%

Эксперты связывают положительную динамику с рядом факторов. Ключевую роль сыграло введение Китаем с 15 сентября 2025 года одностороннего безвизового режима для граждан России сроком на 30 дней. Кроме того, существенно расширена сеть прямого авиасообщения: на сегодняшний день Хайнань связан регулярными рейсами с 11 российскими городами, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ, Екатеринбург и Иркутск. Суммарно выполняется 28 рейсов в неделю. Только по итогам 2025 года «Аэрофлот» перевез на маршрутах между российскими городами и китайским курортом 456 тыс. пассажиров, что более чем вдвое превысило показатель 2024 года.