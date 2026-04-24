Шашлык подорожал в Нижегородской области на 3% за год

Стоимость готового мяса для жарки шашлыка выросла на 3% в апреле 2026 года к уровню 2025-го.

Источник: Живем в Нижнем

Стоимость готового мяса для жарки шашлыка выросла на 3% в апреле 2026 года к уровню 2025-го. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек на покупку мяса в регионе составляет 881 рубль. Число покупок увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом. В целом поездка на шашлыки обойдется нижегородцам в 4334 рубля — в эту сумму аналитики оценили стоимость шашлычного набора. В него входят мясо, мангал, набор шампуров, древесный уголь и розжиг. За год цены увеличились на 8%.

«На фоне похолодания и Страстной недели к Пасхе, наблюдалось снижение продаж сопоставимом год к году периоде», — отметили в аналитическом центре «Чек Индекс».

Подавляющее большинство шашлычного мяса — свыше 90% — приобретается в офлайн-магазинах.

Напомним, 13% нижегородцев хотят продлить майские праздники отпусками и отгулами.