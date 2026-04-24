В Хабаровском крае число арестов недвижимости взлетело более чем в два раза

Снять арест получится только после того, как в Росреестр поступит официальный документ о его отмене из того органа, который этот арест и наложил. Самостоятельно договориться с покупателем или уговорить сотрудника ведомства не выйдет — механизм работает строго через официальные бумаги. После получения документа запись в ЕГРН гасят в течение трех рабочих дней, и только тогда недвижимость снова становится чистой для сделок.