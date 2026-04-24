В Хабаровском крае число арестов недвижимости взлетело более чем в два раза

Количество арестов и запретов на недвижимость в Хабаровском крае за 2025 год выросло в 2,2 раза по сравнению с предыдущим. Цифры озвучили в региональном управлении Росреестра, и они впечатляют: ведомство получило от судебных приставов 298,5 тысяч постановлений о наложении ограничений. Годом ранее этот показатель составлял всего 135,3 тысячи.
На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости по Хабаровскому краю числится 128,5 тысяч действующих арестов. Попасть под столь неприятную меру можно за долги практически любого происхождения. Поводом становятся неоплаченные штрафы ГИБДД, просроченные кредиты, коммунальные долги, неуплаченные налоги и алименты. Сумма задолженности при этом решающей роли не играет.
Главное последствие ареста — полная блокировка любых операций с квартирой, домом или участком. Такую недвижимость невозможно ни продать, ни купить, ни подарить, даже если очень хочется.
«Продавцы далеко не всегда спешат рассказывать покупателям об ограничениях. Более того, иногда арест накладывают буквально накануне сделки, и собственник сам еще не знает о неприятном сюрпризе», — предупреждает заместитель руководителя краевого Росреестра Елена Семченко.
Специалисты советуют перед покупкой обязательно проверять объект на предмет арестов и обременений. Сделать это можно двумя способами: лично обратиться в любой многофункциональный центр или воспользоваться сайтом Росреестра. На портале достаточно зайти в раздел «Электронные услуги и сервисы» и открыть сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Снять арест получится только после того, как в Росреестр поступит официальный документ о его отмене из того органа, который этот арест и наложил. Самостоятельно договориться с покупателем или уговорить сотрудника ведомства не выйдет — механизм работает строго через официальные бумаги. После получения документа запись в ЕГРН гасят в течение трех рабочих дней, и только тогда недвижимость снова становится чистой для сделок.