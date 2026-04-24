Крупный пожар уничтожил сельский ДК под Волгоградом

— В 21:10 23 апреля на пульт дежурного диспетчера 30 пожарно-спасательной части поступила информация о возгорании в х. Безымянка сельского дома культуры. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было обнаружено возгорание объекта по всей площади с последующим обрушением кровли, — сообщили в местной службе ГО и ЧС.