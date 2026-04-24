Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар уничтожил сельский ДК под Волгоградом

В ночь с 23 на 24 апреля в Михайловке Волгоградской области произошёл крупный пожар.

В ночь с 23 на 24 апреля в Михайловке Волгоградской области произошёл крупный пожар. В хуторе Безымянка пламя охватило здание сельского ДК.

— В 21:10 23 апреля на пульт дежурного диспетчера 30 пожарно-спасательной части поступила информация о возгорании в х. Безымянка сельского дома культуры. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было обнаружено возгорание объекта по всей площади с последующим обрушением кровли, — сообщили в местной службе ГО и ЧС.

Отметим, глубокой ночью огнеборцы завершили тушение и произвели разбор завалов от обрушившейся крыши и стен, а также проливку конструкций для предотвращения возобновления возгорания. Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время на место должна прибыть пожарная лаборатория. Специалистам предстоит установить причины произошедшего.

Фото: служба ГО и ЧС Михайловки.