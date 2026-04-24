Стоимость шашлычного набора в Нижегородской области составила 4334 рубля

Стоимость атрибутов для жарки шашлыков в Нижегородской области в апреле 2026 года составила 4334. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали аналитики «Чек Индекс».
В шашлычный набор входят мясо для жарки, мангал, набор шампуров, уголь и розжиг. По сравнению с апрелем 2025 года рост цен составил 8%. При этом число покупок к уровню прошлого года снизилось. Аналитики связывают это с похолоданием.
За прошедший год заметнее всего выросли цены на шампуры (266 рублей, + 65% к году) и древесный уголь (330 рублей, +29% к году). Стоимость мангала, напротив, снизилась на 11% и составила в среднем 2447 рублей.
Аналитики также отмечают, что большинство покупок шашлычного мяса совершается в офлайн-магазинах.
Напомним, шашлык подорожал в Нижегородской области на 3% за год. Стоимость мяса для жарки в регионе в апреле в среднем составляет 881 рубль.