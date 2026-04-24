Михаил Котюков представил опыт Красноярского края по поддержке участников СВО

Накануне в краевом центре прошел первый день форума «Государство для людей». Одной из ключевых его тем стала поддержка участников СВО и членов их семей. В обсуждении приняли участие непосредственно участники специальной военной операции, участники программы «Сибирский характер», руководители военных ведомств, социальных центров и служб Москвы, ДНР, Курской области и других регионов. В ходе обсуждения было отмечено, что в Красноярском крае идет системная работа над цифровизацией мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это важный аспект для беззаявительного оформления льгот и социальных гарантий. На портале «Госуслуги» прорабатывается соответствующая жизненная ситуация. Сквозной цифровой сервис обеспечит полное информирование и возможность электронного оформления 75 услуг и мер поддержки всех уровней: выплат, реабилитации, жилья, занятости, бизнеса, отдыха, досуга и других. Я регулярно встречаюсь с ребятами-ветеранами и с семьями бойцов, которые сейчас на передовой. Мы настраиваем систему помощи не в тиши кабинетов, а вместе. Дискутируем, обсуждаем, я уверен, что будут появляться новые решения. Не может быть такого, что меру поддержки мы объявили, а до нее не достучаться. Она должна быть доступна для всех. Важен и семейноцентричный подход -межведомственная связка, чтобы не приходилось многократно подтверждать справками семейное родство, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Представители регионов поделились собственными практиками работы по внедрению мер поддержки. Так, в Красноярском крае действуют более 40 мер по разным направлениям: социальная защита, трудоустройство, культура, спорт, образование. Разработано и внедрено более 30 тысяч социальных паспортов, которые подробно отражают потребности семей участников СВО: обеспечение дровами, ремонт жилья, необходимость соцобслуживания, содействие в получении медицинской помощи, оформлении инвалидности, занятости. Для оперативного решения вопросов за каждой семьей закреплен социальный куратор. А кроме того, в регионе утвердили программу «Защитники Отечества». Участники дискуссии обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, персонализации мер поддержки, актуализации цифровых сервисов. Главная цель работы — обеспечить адресную и оперативную помощь каждому ветерану и сопровождение на всех этапах до полного решения любой возникшей проблемы. Актуальные для регионов предложения и инициативы, прозвучавшие на площадке, синхронизируют с профильными ведомствами и оперативно интегрируют в систему поддержки.