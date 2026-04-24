В Красноярском крае продавали заражённое и опасное для людей мясо

В Красноярском крае ветеринарного врача и главу КФХ арестовали за продажу мяса, заражённого лейкозом. Им вменяют получение и дачу взятки. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Следствие установило, что ветеринарный врач Канского отдела ветеринарии систематически получал деньги от главы КФХ за ложные заключения о безопасности мяса, хотя продукция была опасна для здоровья. Часть животных страдала лейкозом, но мясо всё равно поступало в продажу в Канском округе и соседних регионах.
С 2023 по 2025 год глава КФХ через посредника передал ветврачу не менее 252 тысяч рублей — за экспертизы, которые проводились с нарушениями: продукция транспортировалась без документов, а ветеринарные нормы игнорировались.
Прокурор потребовал ареста для фигурантов, указав, что глава КФХ имеет имущество в Таиланде, пытался получить там вид на жительство и может скрыться за границей или повлиять на свидетелей. Ветеринарный врач также может помешать расследованию, оказывая давление на участников дела.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и заключил обвиняемых под стражу до 14 и 15 июня 2026 года. Максимальное наказание по уголовным статьям, заведённым на фигурантов, составляет до 12 лет лишения свободы.