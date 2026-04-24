Россиянам объяснили, почему работодатели скрывают зарплаты в вакансиях

Работодатели стали определять зарплату по результатам собеседования.

Источник: Комсомольская правда

Работодатели в России чаще всего не указывают уровень заработной платы в вакансиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob.

Основной причиной такого подхода является формирование зарплаты после интервью. Согласно данным, так ответили 60% рекрутеров. Около трети работодателей скрывают конкретные суммы от действующих сотрудников.

Также 27% работодателей используют отсутствие цифр для оценки зарплатных ожиданий соискателей. 20% не раскрывают доход, чтобы привлечь больше кандидатов, а 17% рассчитывают снизить затраты.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили вдвое повысить штрафы для работодателей, которые принуждают сотрудников к оформлению постоянной работы через гражданско-правовые договор. Депутат Госдумы Сергей Миронов уточнил, что максимальный штраф в таких случаях должен составить 200 тысяч рублей.