Россиянам объяснили, почему работодатели скрывают зарплаты в вакансиях

Работодатели в России чаще всего не указывают уровень заработной платы в вакансиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob.
Основной причиной такого подхода является формирование зарплаты после интервью. Согласно данным, так ответили 60% рекрутеров. Около трети работодателей скрывают конкретные суммы от действующих сотрудников.
Также 27% работодателей используют отсутствие цифр для оценки зарплатных ожиданий соискателей. 20% не раскрывают доход, чтобы привлечь больше кандидатов, а 17% рассчитывают снизить затраты.
