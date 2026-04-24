Сенатор Мерфи: Трамп по-прежнему думает о наземной операции в Иране

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп якобы рассматривает вопрос наземного вторжения на территорию Ирана, заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.
Он уточнил, что, по его мнению, Трамп «поддерживает катастрофически высокие цены на энергоносители».
«Он по-прежнему обдумывает катастрофическое наземное вторжение, а его отказ прекратить войну сохраняет контроль Ирана над проливом и поддерживает катастрофически высокие цены на энергоносители», — написал Мерфи на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что ущерб от конфликта с Ираном может увеличиться.
Напомним, Соединённые Штаты, которые в феврале начали наносить удары по Ирану, заявили о продлении режима прекращения огня.
В марте Трамп заявил, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Генштаб Вооружённых сил Ирана предупредил о недопустимости наземных операций на территории страны. По его оценке, любые попытки вторжения США встретят решительное сопротивление со стороны армии и поддерживающего её народного ополчения.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.