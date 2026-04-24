В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 7 градусов тепла

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на субботу температура может опуститься до минус 1 градуса.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.