Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туманов рассказал об угрозе появления в России агрессивных прыгающих червей

Из США поступают тревожные новости о распространении инвазивного азиатского прыгающего червя. Этот вид разрушает верхний плодородный слой почвы, превращая ее в непригодную. Эксперт Андрей Туманов оценил риски распространения такого червя в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Власти штата Колорадо сообщили о распространении инвазивного азиатского прыгающего червя (Amynthas agrestis), получившего прозвище «сумасшедший червь» из-за манеры резко извиваться и подпрыгивать. Этот вид разрушает верхний плодородный слой почвы, из-за чего она становится непригодной.

В беседе с aif.ru председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов отметил, что риск появления азиатского прыгающего червя в России существует.

«Здесь на 100% дать какой-то прогноз невозможно. Возьмём того же колорадского жука. Кто вообще мог подумать, что жук из южных регионов Мексики приживется в России? Однако он сумел приспособиться и не просто приспособиться, у него здесь нет естественных врагов. В той же Мексике у него есть естественные враги, в основном бактерии, грибы и так далее, которые не дают ему массово размножаться», — объяснил он.

По словам эксперта, агрессивного червя могут завезти российские туристы с растениями.

«Наши люди, вот в лучшие времена, когда прилетал, допустим, самолёт из Амстердама, у каждого второго была контрабанда в кармане в виде луковиц мелколуковичных тюльпанов. То есть покупали на рынках и просто провозили в карманах. Официально это делать нельзя мимо карантинных таможен. Но кто может нашего человека остановить? В карман сунул и пошёл», — добавил он.

Как стало известно, прыгающий червь уже зафиксирован в Европе. Этот вид живёт всего один сезон, взрослые особи погибают с наступлением холодов, но его коконы выдерживают заморозки до −15°C и ниже.

