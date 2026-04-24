Туманов рассказал об угрозе появления в России агрессивных прыгающих червей

Власти штата Колорадо сообщили о распространении инвазивного азиатского прыгающего червя (Amynthas agrestis), получившего прозвище «сумасшедший червь» из-за манеры резко извиваться и подпрыгивать. Этот вид разрушает верхний плодородный слой почвы, из-за чего она становится непригодной.
В беседе с aif.ru председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов отметил, что риск появления азиатского прыгающего червя в России существует.
«Здесь на 100% дать какой-то прогноз невозможно. Возьмём того же колорадского жука. Кто вообще мог подумать, что жук из южных регионов Мексики приживется в России? Однако он сумел приспособиться и не просто приспособиться, у него здесь нет естественных врагов. В той же Мексике у него есть естественные враги, в основном бактерии, грибы и так далее, которые не дают ему массово размножаться», — объяснил он.
По словам эксперта, агрессивного червя могут завезти российские туристы с растениями.
«Наши люди, вот в лучшие времена, когда прилетал, допустим, самолёт из Амстердама, у каждого второго была контрабанда в кармане в виде луковиц мелколуковичных тюльпанов. То есть покупали на рынках и просто провозили в карманах. Официально это делать нельзя мимо карантинных таможен. Но кто может нашего человека остановить? В карман сунул и пошёл», — добавил он.
Как стало известно, прыгающий червь уже зафиксирован в Европе. Этот вид живёт всего один сезон, взрослые особи погибают с наступлением холодов, но его коконы выдерживают заморозки до −15°C и ниже.