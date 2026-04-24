Ночь возмездия: армия РФ разнесла Украину за атаки Самары и других городов

В ночь на 23 апреля 2026 года Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку нанести удары по объектам в глубине российской территории. Атака затронула крупные города и промышленные центры, включая Самару и Новокуйбышевск. Всего за ночь над регионами России было уничтожено 154 беспилотника самолетного типа.
В Самаре обломки одного из сбитых дронов рухнули на крышу многоквартирного жилого дома. В результате падения пострадали люди, как минимум один человек был госпитализирован. Но наиболее тяжелый удар пришелся на город Новокуйбышевск, где целью атаки стали промышленные предприятия. Здесь не обошлось без жертв: один человек погиб, еще несколько пострадали.
Не менее напряженная ситуация складывалась в Нижегородской области. Над Кстовским районом, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО отразили атаку 11 вражеских дронов. Обломки аппаратов упали на территорию одного из предприятий, вызвав повреждения и возгорание, однако оперативные службы оперативно ликвидировали последствия. По предварительным данным, здесь обошлось без пострадавших.
Откуда запустили дроны на Самару и Нижний Новгород.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил в разговоре с aif.ru, что маршруты на Самару, скорее всего, пролегали с юга Украины.
«Дроны могли долететь с юга Украины, например, из Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Не исключено, что использовали “Лютые”, они могут преодолеть расстояние более 1000 км», — сказал Дандыкин.
В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов уточнил, что атака на Нижегородскую область шла с северного направления — из Сумской и Харьковской областей. Он подчеркнул, что ВСУ используют отработанные и проверенные маршруты, где им известны «дыры» в радиолокационном поле.
«Обычно запускают из Сумской и Харьковской областей. Противник использует отработанные и проверенные маршруты. Они отслеживают местоположение наших зенитно-ракетных комплексов и знают, в каких местах беспилотник может пройти на предельно малой высоте незамеченным», — пояснил Кнутов.
Новая тактика ВСУ.
Юрий Кнутов также раскрыл суть новой тактики, которую ВСУ начали применять в последние недели. Речь идет не просто о массированных налетах, а о преднамеренной осаде отдельных городов в течение нескольких дней подряд.
«Обратите внимание, у противника новая тактика. Они несколько дней атакуют один и тот же объект, один и тот же город. Впервые это началось в Краснодарском крае в Сочи, когда три дня шла атака. Затем эта тактика стала применяться по другим населенным пунктам и городам», — отметил эксперт.
По его словам, цель этой тактики — заставить российские расчеты ПВО израсходовать запас зенитных ракет. ВСУ действуют по принципу истощения: как только расход боеприпасов достигает критической отметки, наиболее серьезный удар наносится по уже беззащитному участку.
«И, например, на третий день, когда запас ракет истощен, беспилотники достигают цели. Страшно другое — противник бьет по жилым объектам, гибнут мирные люди. Практически целый подъезд был разрушен в Сызрани, погибла девочка и ее бабушка», — добавил Кнутов.
Этот циничный расчет, нацеленный на убийство мирных граждан через агрессивное боевое планирование, подтверждает недавние события в Сызрани, где в результате аналогичной атаки обрушился подъезд жилого дома.
Возмездие неизбежно: ответные действия ВС РФ.
Ответ России на террористические вылазки не заставил себя ждать. Согласно сводке Министерства обороны РФ от 23 апреля, Вооруженные силы нанесли массированные ответные удары по военной и критической инфраструктуре Украины. Удары наносились в ночное и утреннее время оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
Главными целями стали объекты, напрямую задействованные в обеспечении боевых действий ВСУ. Как сообщили в ведомстве, поражены ключевые узлы энергетической и транспортной инфраструктуры, использующиеся для переброски резервов противника и снабжения фронта. Помимо этого, удары высокой точности были нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 138 районах. Взрывы, в частности, звучали в Днепропетровске, Кривом Роге и Харькове.
Действия ВС РФ демонстрируют неотвратимость наказания за каждую попытку атаковать мирные российские города.
Борьба за небо: перспективы противостояния дронам.
Кнутов подчеркнул, что сейчас основная задача военной науки и промышленности заключается в скорейшем насыщении войск средствами борьбы с малоразмерными целями на новых физических принципах.
«Сейчас основная задача заключается в создании мощных электромагнитных пушек и боевых лазеров, которые будут наравне с ПВО перехватывать беспилотники, которые летят в тыл России», — заявил он.
По мнению аналитика, сочетание радиолокационного обнаружения, ракетного перехвата, а также лазерных и электромагнитных комплексов позволит свести к нулю результативность «роевых» атак дронов, которые ВСУ пытаются применять против гражданского населения России.
Сочетание силовой ответной стратегии возмездия и наращивание оборонительных инноваций должно окончательно сломать террористический настрой киевского режима и обезопасить небо над российскими городами.