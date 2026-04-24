Фальков: В вузах с 2026 года откроют направление по автономным мобильным системам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в пятницу, 24 апреля, заявил, что образовательные программы требуют пересмотра, поскольку технологические изменения серьезно меняют рынок труда и представление о профессиях. В этой связи необходимо появление новых специальностей.
По словам министра, с 2026 года в российских вузах появится новое направление — проектирование и эксплуатация автономных мобильных систем.
— Это вопрос содержания образовательных программ, это вопрос появления новых программ, допустим, автономные мобильные системы, — сказал Фальков в беседе с ТАСС.
В феврале он сообщил, что медиаотрасль стала еще одной сферой российской экономики, которую затронула нехватка квалифицированных работников. Министр отметил, что в данной сфере сложилась парадоксальная ситуация: при большом количестве направлений подготовки и значительном числе студентов медиарынок по-прежнему испытывает острый дефицит высококвалифицированных специалистов.
Ранее доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова объяснила, почему рынок труда в стране сталкивается с дефицитом кадров.