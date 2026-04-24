Фальков: В вузах с 2026 года откроют направление по автономным мобильным системам

В феврале он сообщил, что медиаотрасль стала еще одной сферой российской экономики, которую затронула нехватка квалифицированных работников. Министр отметил, что в данной сфере сложилась парадоксальная ситуация: при большом количестве направлений подготовки и значительном числе студентов медиарынок по-прежнему испытывает острый дефицит высококвалифицированных специалистов.