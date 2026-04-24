Пустой выстрел: в мире высмеяли позор с пушкой США в Ормузском проливе

Американский эсминец USS Spruance впервые с 1988 года применил тяжелую палубную артиллерию для захвата судна Ирана. Силуэт 127-мм орудия Mark 45, повернутый в сторону иранского грузового судна Touska, стал символом возвращения забытой, но от этого не менее смертоносной практики морского боя.
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил aif.ru, почему Пентагон решил применить это оружие и при чем здесь психологические атаки.
Гром среди ясного неба: как эсминец Spruance остановил танкер.
19 апреля эсминец Spruance напал на иранское судно — его целью стал 274-метровый гигант Touska, который, проигнорировав международные предупреждения, упрямо держал курс на порт Бендер-Аббас. По данным Пентагона, команда грузового судна более шести часов отказывалась выполнять требования об остановке.
Американский эсминец произвел несколько выстрелов из установки Mark 45 калибром 127 мм, целясь в самое уязвимое место корабля — машинное отделение. Попадание снарядов вывело из строя двигательную установку, полностью лишив Touska хода, после чего на борт высадился десант с вертолетов Sikorsky MH-60R.
Последний раз, когда гремели пушки.
Чтобы понять всю серьезность момента, нужно оглянуться на 38 лет назад. Операция «Богомол» 18 апреля 1988 года стала крупнейшим морским сражением американского флота со времен Второй мировой войны. Тогда, в ответ на подрыв фрегата Samuel B. Roberts на иранской мине, США нанесли сокрушительный удар, потопив фрегат Joshan и несколько боевых катеров.
Однако нынешний инцидент кардинально отличается, отмечает портал The War Zone, который первым сообщил о применении ствольной артиллерии американцами. В 1988-м дуэль была между военными кораблями. В 2026-м 127-мм орудие было применено против гражданского судна. Адмиралы Пентагона применили оружие средней дальности, предназначенное для уничтожения наземных целей или беззащитных кораблей, против коммерческого транспорта.
Не потопить, а устрашить.
Почему эсминец, напичканный высокоточными ракетами Tomahawk и противокорабельными Harpoon, вдруг перешел на устаревшие методы? Военный эксперт Кнутов пояснил, что решение атаковать палубным орудием связано с желанием Пентагона не утопить корабль с нефтью, а напугать экипаж.
«Это обычное артиллерийское орудие, которое устанавливают на фрегатах, корветах и эсминцах. Подобные пушки предназначены, как правило, для обстрела береговой линии и каких-то незащищённых кораблей противника, как в данном случае. Если бы судно хотели затопить, применили бы противокорабельные ракеты», — пояснил Кнутов.
Эксперт подчеркивает, что стрельба велась крайне избирательно. Американцам не нужно было топить Touska, так как это привело бы к утечке нефти и громкому экологическому скандалу. Задачей было посеять хаос на капитанском мостике.
«Били, наверняка, просто в надстройку. Нужно было остановить танкер и произвести ошеломляющий эффект, вот для чего была применена пушка. Пушка должна была повлиять на команду и вынудить её сдаться без сопротивления, что в определённой степени и было достигнуто», — констатировал эксперт.
Эффект «предупредительного выстрела».
«Мы продемонстрировали, что следующая бомба будет сброшена рядом с кораблём, а третья — точно на корабль. После этого британский военный корабль тут же сменил курс. Подобные акции — это акции предупреждения, они играют определённую роль для того, чтобы избежать тяжёлых последствий», — пояснил эксперт.
В случае с Ираном, тактика сработала идеально. Экипаж Touska, оказавшись под огнем тяжелой артиллерии, принял решение остановиться, после чего на его палубу спустились морские пехотинцы США. Тегеран уже назвал эту операцию «вооруженным пиратством» и пригрозил ответными мерами.