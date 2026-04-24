Красноярскую ОПГ осудят за обман бойцов СВО и их семей на 23 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанут четверо участников организованной группы, которые обманным путем похитили 23,3 миллиона рублей у военнослужащих и их родственников. Преступления они совершали с февраля по июнь прошлого года.
Как пишет краевая полиция, организатором схемы выступил ранее судимый 37-летний красноярец. Он привлек к делу троих знакомых — семейную пару 45 лет и 26-летнюю подругу.
Злоумышленник находил одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни, и убеждал их подписать контракт для прохождения военной службы. Перед отправкой он уговаривал новобранцев вступить в фиктивный брак с женщинами из своей группы. Примечательно, что одну из них склонил к фальшивому замужеству ее собственный сожитель, который тоже участвовал в схеме. После этого организатор подключал к своим сим-картам банковские счета граждан, аферисты контролировали все поступления на счета бойцов — единовременные выплаты и ежемесячное довольствие — и снимали деньги.
Всего участники группы похитили 23,3 миллиона рублей у шестерых военнослужащих (трое из них погибли, трое пропали без вести) и трех организаций. По уголовному делу девять сторон признаны потерпевшими. В январе этого года суд признал фиктивным брак одного из погибших бойцов — с иском обратилась его дочь, брак аннулировали.
Кроме того, в январе 2024 года к организатору обратился друг и на словах передал ему свой Audi во временное пользование, так как сам заключал контракт. Пользуясь отсутствием товарища, злоумышленник оформил подложный договор купли-продажи от его имени, заложил машину, а деньги потратил на себя.
В отношении организатора возбудили уголовные дела по статьям об использовании подложного документа и мошенничестве. Трем остальным участникам вменили мошенничество. Расследование завершено. Троих фигурантов отправили под домашний арест, четвертому избрали подписку о невыезде.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.