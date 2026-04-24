Красноярскую ОПГ осудят за обман бойцов СВО и их семей на 23 млн рублей

Злоумышленник находил одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни, и убеждал их подписать контракт для прохождения военной службы. Перед отправкой он уговаривал новобранцев вступить в фиктивный брак с женщинами из своей группы. Примечательно, что одну из них склонил к фальшивому замужеству ее собственный сожитель, который тоже участвовал в схеме. После этого организатор подключал к своим сим-картам банковские счета граждан, аферисты контролировали все поступления на счета бойцов — единовременные выплаты и ежемесячное довольствие — и снимали деньги.