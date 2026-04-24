В Красноярске выявили сайты с продажей семян несуществующих сортов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевое Управление Россельхознадзора выявило два интернет-магазина, где реализовывались семена сортов, не включенных в государственный реестр.
Нарушения зафиксированы в период с 15 по 17 апреля при мониторинге интернет-торговли. Речь идет о сайтах «Успех» и «Сибирский садовод», где предлагались семена овощных культур и саженцы плодовых растений.
Всего проверено 5890 партий семян. Из них 998 реализовывались с нарушениями, что составляет 17% от общего объема.
Среди выявленных наименований — сорта, отсутствующие в реестре, в том числе томаты «1000 чертей», «сахарный слон», «тельняшка», огурцы «обхрустишься» и «пикулька корнишон», перцы «белокурый лейтенант» и «большой начальник», а также ряд сортов свеклы и плодовых культур.
Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Им указано на необходимость реализации семян только тех сортов, которые включены в государственный реестр.
В Управлении напомнили, что по вопросам приобретения семян можно обратиться в профильный отдел ведомства.