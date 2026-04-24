Хабаровский край вошел в десятку лучших регионов РФ по адаптивному спорту

Цифры говорят сами за себя. В краевой школе сегодня занимаются 763 человека, из них 423 — дети. За прошлый год воспитанники привезли домой 81 медаль с соревнований самого разного уровня. В сборные страны входят 36 атлетов из Хабаровского края, еще 115 человек представляют регион на всероссийских стартах в составе краевых сборных.