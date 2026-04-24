Хабаровский край вошел в десятку лучших регионов РФ по адаптивному спорту

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в честь 30-летия организации назвал десять регионов, которые добились самых серьезных успехов в развитии адаптивного спорта. Хабаровский край оказался в этом почетном списке, а региональное отделение ПКР получило юбилейную грамоту за большой вклад в развитие движении, сообщили в краевом министерстве спорта.
В регионе сегодня активно выполняют президентскую задачу по вовлечению в спорт людей с ограниченными возможностями здоровья, причем особое внимание уделяют ветеранам специальной военной операции. Всего в крае культивируются 24 спортивные дисциплины для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения и ментальными особенностями.
По словам директора краевой спортивно-адаптивной школы Амины Катаевой, на всем Дальнем Востоке Хабаровский край уверенно держит лидерские позиции. Такой результат стал возможен благодаря вниманию президента страны Владимира Путина и губернатора Дмитрия Демешина.
«Отделения Паралимпийского комитета сегодня работают в девяти районах края, и география продолжает расширяться. Ежегодно в муниципалитетах проводят около 80 соревнований и спортивных мероприятий, так что возможностей проявить себя у спортсменов хватает», — сказала она.
Цифры говорят сами за себя. В краевой школе сегодня занимаются 763 человека, из них 423 — дети. За прошлый год воспитанники привезли домой 81 медаль с соревнований самого разного уровня. В сборные страны входят 36 атлетов из Хабаровского края, еще 115 человек представляют регион на всероссийских стартах в составе краевых сборных.
Развитие инфраструктуры тоже не стоит на месте. По поручению губернатора Демешина в регионе продолжают подготовку к строительству специализированного центра для паралимпийцев. А с 2026 года муниципалитетам начали выделять субсидии на развитие адаптивного спорта. Деньги пойдут на оплату труда специалистов, закупку инвентаря и организацию соревнований.