Юный шахматист из Хабаровска стал лучшим на первенстве мира

Хабаровский шахматист Даниил Каминский стал обладателем сразу нескольких наград по итогам первенства мира среди мальчиков до 12 лет, передает пресс-служба регионального правительства.
Турнир прошел в Сербии. В нем приняли участие 415 юных спортсменов из 40 стран.
Даниил Каминский стал лучшим в блице и решении блиц-композиций, а также завоевал две серебряные медали в быстрых шахматах.
«Были сложные соперники из России, Казахстана и Узбекистана. Мне удалось вернуться домой с медалями, это хороший результат», — сказал он.
По итогам первенств мира по рапиду и блицу сборная России победила в медальном зачете, завоевав 25 наград.