Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юный шахматист из Хабаровска стал лучшим на первенстве мира

Хабаровский шахматист Даниил Каминский стал обладателем сразу нескольких наград по итогам первенства мира среди мальчиков до 12 лет, передает пресс-служба регионального правительства.

Источник: "Российская газета"

Турнир прошел в Сербии. В нем приняли участие 415 юных спортсменов из 40 стран.

Даниил Каминский стал лучшим в блице и решении блиц-композиций, а также завоевал две серебряные медали в быстрых шахматах.

«Были сложные соперники из России, Казахстана и Узбекистана. Мне удалось вернуться домой с медалями, это хороший результат», — сказал он.

По итогам первенств мира по рапиду и блицу сборная России победила в медальном зачете, завоевав 25 наград.

