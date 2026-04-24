Форум «Технологии Добра» в третий раз соберет НКО, IT и бизнес в Москве

«Совкомбанк последовательно развивает экосистему добра, в которой благотворительность становится частью повседневной жизни сотен тысяч людей и устойчивым ресурсом для некоммерческих организаций. В прошлом году мы направили 3 млрд рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 организаций, а к нашим инициативам присоединились 373 тысячи доноров. Важной частью этой работы стал и форум “Технологии Добра”, который мы проводим вместе с Фондом “Сколково”. В 2025 году форум собрал более 6 тысяч участников — вдвое больше, чем годом ранее. Для нас это показатель растущего интереса к практическим решениям на стыке технологий, бизнеса и социальной сферы. Именно такой формат помогает НКО находить новые инструменты для развития, а партнерам — объединять усилия там, где это действительно приносит результат», — сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.