В Хабаровске женщину обвиняют в подготовке террористического акта

В Хабаровске завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней местной жительницы, обвиняемой в подготовке террористического акта, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
По версии следствия, женщина, придерживаясь взглядов террористического сообщества, выбрала целью один из стратегически важных объектов города, — сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Для реализации замысла она прошла обучение по изготовлению самодельных зажигательных устройств и взрывчатых веществ в бытовых условиях. Горючую смесь, по данным следствия, хранила в бутылках из-под популярной минеральной воды новосибирского производства — та самая бытовая деталь, за которой обычно прячется реальная опасность.
Кроме того, женщина, как полагает следствие, склонила к участию в планируемом теракте ещё двух жителей Хабаровска.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Обвиняемая вину признала частично.
Уголовное дело направлено в 1-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.