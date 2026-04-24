В Хабаровске женщину обвиняют в подготовке террористического акта

Дело передано в военный суд после пресечения подготовки.

В Хабаровске завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней местной жительницы, обвиняемой в подготовке террористического акта, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

По версии следствия, женщина, придерживаясь взглядов террористического сообщества, выбрала целью один из стратегически важных объектов города, — сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Для реализации замысла она прошла обучение по изготовлению самодельных зажигательных устройств и взрывчатых веществ в бытовых условиях. Горючую смесь, по данным следствия, хранила в бутылках из-под популярной минеральной воды новосибирского производства — та самая бытовая деталь, за которой обычно прячется реальная опасность.

Кроме того, женщина, как полагает следствие, склонила к участию в планируемом теракте ещё двух жителей Хабаровска.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Обвиняемая вину признала частично.

Уголовное дело направлено в 1-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.