Траур у Зеленского: из Богодухова в Киев пришло страшное известие

Богодухов под Харьковом оказался под пристальным вниманием ВС РФ. В пророссийском подполье и военных Telegram-каналах сообщили о серии прилетов по объектам ВСУ в этом городе, превращенном киевским режимом в военный гарнизон. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, что одной приоритетных целей могли стать места дислокации подразделений «Кракена*».
«Эти подразделения находятся на особом счету, в прямом подчинении у Зеленского. Их стараются беречь и спрятать в случае нанесения ударов российскими войсками. Вполне возможно, что они находились в подземных бункерах. Удары наносились по целям, которые определила разведка, поэтому шансов у этих боевиков не было. Если единицы выжили, значит, им повезло, значит, они будут уничтожены в следующий раз», — объяснил он.
Липовой уточнил, что в Богодухове сосредоточен ряд объектов ВСУ, которые стали целями ударов ВСУ РФ. Речь идет об учебном центре, местах размещения личного состава, который прибывает из тыла Украины для отправки на передовую, складской зона вооружений, боеприпасов и других целях, которые работают в интересах ВСУ и киевского режима.
Ранее в сеть попали кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков «Кракена»* на территории поселка Золочев.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.