Хостелы под ударом — власти подали десятки исков на изъятие

Департамент городского имущества Москвы подал в арбитражный суд около 60 исков к владельцам хостелов в многоквартирных домах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы.
Иски начали поступать с 2025 года. В них власти требуют изъять помещения, которые используются под хостелы, и продать их на торгах. Деньги от продажи предлагается передать собственникам.
В ведомстве пояснили, что размещать гостиницы можно только в помещениях с подходящим разрешением. Если такого статуса нет, деятельность считается незаконной.
Речь в основном идет о помещениях на первых этажах жилых домов. Часть хостелов, к которым поданы иски, уже закрылась.
Читайте также: Суд дал три года — управляющая хостела укрывала террористов «Крокуса».