До 31 августа вводится ограничение движения транспорта по ул. Авиаторов и Северному шоссе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 08:00 26 апреля будет ограничено движение транспорта по ул. Авиаторов и Северному шоссе.
Ограничение связано с ремонтом автомобильной дороги.
Так будет сужена проезжая часть ул. Авиаторов на участках:
— Северное шоссе — ул. Авиаторов;- от ул. 9 Мая до ул. Алексеева, от ул. Молокова до ул. Алексеева;- от ул. Молокова в районе жилого дома № ¼ до ул. Октябрьская в районе нежилого здания № 1 по ул. Авиаторов;- от ул. Октябрьская в районе нежилого здания № 46Д по ул. Партизана Железняка до нежилого здания № 23 по ул. Партизана Железняка.
Ограничение продлится до 23:00 31 августа, сообщает мэрия.