WSJ: Экс-министр ВМС США просил Трампа оставить его в должности

Покинувший пост министра военно-морских сил США Джон Фелан пытался убедить президента Дональда Трампа оставить его на этой должности. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, узнав о своей готовящейся отставке от главы Пентагона Пита Хегсета, Фелан совершил несколько звонков, пытаясь организовать встречу с Трампом. В среду, когда у президента «появилась свободная минута», Фелан попросил сохранить за ним должность, однако Трамп встал на сторону Хегсета.
Как пояснили военный министр и его заместитель, Фелан недостаточно оперативно реализовывал планы Трампа в сфере судостроения, поэтому ВМС требуется новое руководство, говорится в материале.
22 апреля пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Фелан покинул свой пост. Решение об отставке вступило в силу немедленно. Пост министра Военно-морских сил США он занял в 2025 году после избрания Дональда Трампа президентом страны.
2 апреля в СМИ появилась информация о том, что Белый дом могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников: в их числе глава ФБР Кэш Патель и министр армии Дэн Дрисколл.