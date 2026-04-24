203 сквера и парка Хабаровского края выставили на народное голосование

Жители Хабаровского края начали выбирать территории, которые преобразятся в 2027 году. На онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства — регион выставил на суд общественности сразу 203 общественных пространства, сообщили в краевом министерстве ЖКХ.
Опрос проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентов России Владимиром Путиным. Глава государства дал старт очередному этапу программы «Формирование комфортной городской среды» 21 апреля. Интерес к голосованию со стороны жителей оказался высоким с первых же дней: за короткий срок свои голоса отдали уже более 13 тысяч человек. Пока с заметным отрывом лидирует территория в Индустриальном районе Хабаровска — сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера, за который высказались почти две тысячи горожан.
Всего в голосовании участвуют 52 населенных пункта края. Проект охватывает не только Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, но и отдаленные поселки, где благоустройство местных аллей и зон отдыха ждут годами. Какие именно пространства получат финансирование и обновятся в 2027 году, зависит от активности жителей в ближайшие недели. Голосование продлится до 12 июня.
Принять участие в выборе может любой житель края старше 14 лет. Сделать это можно тремя способами: зайти на саму платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги Решаем вместе» или найти волонтеров, которые работают в общественных местах и помогают с оформлением голоса.
Системная работа по улучшению городской среды в регионе идет уже не первый год. За семь лет в Хабаровском крае привели в порядок 742 общественных пространства в 56 муниципальных образованиях. В текущем году работы выполнят еще на 58 объектах — в парках, скверах и на других территориях, которые ранее уже выбрали сами жители.