Дизайнеры из регионов России стали героями сериала «Русский модный код»

«После ухода мировых брендов мир российской моды изменился кардинально: мгновенно освободились миллионы квадратных метров торговых площадей, а потребности в российском производстве усилились в несколько раз. Это открыло новые перспективы для локальных брендов, за последние четыре года их количество росло в геометрической прогрессии и сегодня исчисляется десятками тысяч. “Русский модный код” позиционируется не просто как документальный сериал, а как разговор об одежде — отражении внутреннего кода человека. Героями проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, станут более 30 дизайнеров с сильным внутренним двигателем, которые переосмысляют культуру без клише, создают моду мирового уровня и говорят на своем языке», — сказала Лена Зоря.