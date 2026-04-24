В каких случаях многодетным семьям сохранят ежемесячное пособие

До сих пор многодетные семьи теряли право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, если доход на одного члена семьи превышал региональный прожиточный минимум. Владимир Путин 20 февраля 2026 года подписал закон, благодаря которому в выплате не откажут при незначительном превышении уровня дохода — в пределах 10 процентов. Скорректированный порядок ее назначения утвержден постановлением Правительства РФ от 20 апреля. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).
В беззаявительном порядке.
Размер пособия многодетным семьям, которые уложатся в рамки предельного превышения критерия нуждаемости, составит 50 процентов детского прожиточного минимума в регионе.
Такой подход будут применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года, уточнила пресс-служба кабмина на его официальном сайте. Это значит, что решения об отказе в выплате пересмотрят в беззаявительном порядке и без подачи документов. Родителей уведомят об этом в личном кабинете на портале госуслуг.
«Социальный фонд автоматически пересмотрит ранее вынесенные отказные решения начиная с января 2026 года, которые подпадают под действие новых норм. Семьи не будут обязаны повторно обращаться для этого», — комментировал в марте член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
На заседании Правительства, состоявшемся 21 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение главе Минтруда Антону Котякову внимательно следить, «чтобы мамы и папы, воспитывающие трех и более детей, для кого предусмотрена эта поддержка, получали ее без проволочек».
По предварительным подсчетам, благодаря новым правилам дополнительную финансовую поддержку государства получат около 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 230 тысяч детей.
Гражданином быть обязан.
Еще одно условие для получения ежемесячного пособия — гражданство России и постоянное проживание здесь не менее пяти лет.
«Под постоянным проживанием на территории России в статусе гражданина Российской Федерации не менее пяти лет понимается наличие регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории РФ не менее 240 календарных дней включительно в течение периода с 1 января по 31 декабря каждого календарного года в течение не менее пяти лет подряд и наличие гражданства Российской Федерации, приобретенного более пяти лет назад от даты обращения за назначением ежемесячного пособия», — уточнялось в опубликованном для общественного обсуждения проекте постановления.
Однако требование о пятилетнем сроке не распространяется на тех, кто приобрел гражданство по рождению, в результате признания гражданином, участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, а также на граждан — участников специальной военной операции и их близких, ветеранов боевых действий.
Постановление вступит в силу 1 апреля 2027 года. Для отдельных положений предусмотрены другие сроки.
При этом Министерству внутренних дел вместе с Фондом пенсионного и социального страхования в срок до 31 марта 2027 года нужно обеспечить готовность к обмену информацией о времени получения гражданства Российской Федерации и основаниях для этого.