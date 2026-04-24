Лаборатория Аналитического центра при Правительстве РФ протестирует мобильное приложение «Губернских аптек»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На первом всероссийском форуме «Государство для людей» было подписано соглашение о сотрудничестве между Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации и АО «Губернские аптеки». Документ предусматривает проведение комплексного исследования мобильного приложения «ГУБЕРНСКИЕАПТЕКИ.РФ» с целью повышения его удобства и эффективности для пользователей.
Как отметила генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова, компания уверенно чувствует себя в офлайн-сегменте, однако развитие цифровых сервисов становится критически важным фактором конкурентоспособности. По ее словам, непонимание потребностей пользователя и его клиентского пути в онлайн-среде может привести к утрате позиций на рынке в ближайшие годы. Сотрудничество с федеральным аналитическим центром рассматривается как возможность качественно улучшить пользовательский опыт, повысить прозрачность сервисов и сделать их более понятными для клиентов.
Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Евгений Гладышев подчеркнул, что соглашение стало первым примером взаимодействия бизнеса с сетью лабораторий центра. В рамках проекта мобильное приложение будет протестировано с участием реальных пользователей. Для анализа применят нейрооборудование, позволяющее фиксировать реакцию респондентов и выявлять сложности при работе с сервисом.
«По итогам исследования специалисты подготовят подробный отчет с рекомендациями для разработчиков. Это позволит доработать функционал приложения, упростить интерфейс и повысить удобство выполнения пользовательских задач», — добавил Евгений Гладышев.
На форуме также был представлен демонстрационный стенд лаборатории, где посетители могли увидеть процесс тестирования: участникам предлагают выполнить определенные действия в приложении, а система анализирует их поведение и выявляет проблемные зоны. Такой подход уже доказал свою эффективность при оценке государственных цифровых сервисов.
Напомним, мобильное приложение «ГУБЕРНСКИЕАПТЕКИ.РФ», разработанное АО «Губернские аптеки», предоставляет пользователям доступ к электронным рецептам и объединяет пациентов, аптеки и медицинские организации в единую систему. Сервис позволяет отслеживать назначения врачей, проверять статус рецептов и узнавать, в какой аптеке можно получить необходимое лекарство. Кроме того, через приложение можно посмотреть наличие лекарств и ветеринарных товаров в аптеках, сделать онлайн-заказ, а также воспользоваться электронным сертификатом.
Ожидается, что по итогам доработки приложение станет еще более удобным инструментом для пациентов, позволяя экономить время и эффективно управлять процессом получения лекарственных средств.